Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео

В Днепре неизвестный прыгнул с моста в реку и исчез. Фото: dnepr.express

Прыжок неизвестного мужчины с Нового моста в реку в Днепре попал на камеры наблюдения.

Приготовление мужчины к прыжку видели несколько водителей, но они проехали мимо, пишет "Днепр Оперативный".

Упав в воду мужчина несколько минут пытался плыть, но не смог удержаться на поверхности воды.

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Его в воде увидел один из пешеходов на мосту. Он наблюдал, пока мужчина держался на плаву. А когда исчез под водой - ушел.

По словам очевидцев, прыгнул мужчина на вид около 20-25 лет, он был одет в белую футболку и черные штаны. Он разулся, оставил обувь на мосту, перелез через перила и прыгнул в воду.

ЧП произошло 3 мая около 14:40 в городе Днепр. Водолазы-спасатели сразу провели визуальное обследование 5000 кв. метров надводной акватории реки Днепр в районе Центрального моста и начали подводные поисковые работы. Но пока безрезультатно.