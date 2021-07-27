"Никаких признаков убийства". Смерть патрульного в Одессе признали самоубийством

На теле временно исполняющего обязанности заместителя начальника Измаильского отдела Управления патрульной полиции Одесской области Ивана Митькина не нашли следов насилия.

26 июля мужчину обнаружили в дендропарке Победы повешенным. В местных телеграмм каналах писали, что у полицейского были связаны руки, пишет "Думская".

В прокуратуре это опровергли.

"Никаких признаков убийства судебные медики не нашли. Стандартный случай суицида - повешение в сидячем положении", - рассказали в прокуратуре.

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В Одесской области с конца прошлой недели разыскивали заместителя начальника патрульной полиции города Измаил Ивана Митькина. В течение последних нескольких месяцев он одолжил у знакомых горожан разные суммы, в общей сложности - около 300 тыс. долл.

На прошлой неделе офицер якобы обокрал в Измаиле квартиру, которую арендовал вместе с несколькими коллегами: вынес крупную сумму денег и травматический пистолет.

В конце прошлой недели перестал выходить на связь, затем его обнаружили повешенным в Дендропарке Победы (Одесса). Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство.