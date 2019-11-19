Ни ссор, ни подозрительного шума: новые подробности загадочной гибели супругов и их сына

В Запорожье в квартире по ул. Ладожской нашли мертвыми супругов и их сына. Фото - ТСН

Квартира на ул. Ладожской в ​​Запорожье, где нашли трупы супругов и их 25-летнего сына, была заперта изнутри. Следователи открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Проводятся первоочередные следственные действия, рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.

"Назначен ряд экспертиз с целью установления всех обстоятельств происшествия", - сказал Григоров.

Когда полицейские попали в дом, увидели тело 58-летней женщины с ножевым ранением шеи. Рядом лежал ее 60-летний муж, которого буквально изрезали ножом. Их сын на веревке висел в той же комнате, сообщает ТСН.

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В квартирах на этаже, где произошла трагедия, соседи не открывают. Из других этажей говорят, ни ссор, ни подозрительного шума не слышали. Люди шокированы - эту семью здесь характеризуют как тихую и благополучную. В доме они жили более 30 лет.

Погибшая женщина длительное время ходила в молитвенный дом. Как говорят соседи, мать часто брала сына с собой. Поскольку мужчина в свои 25 лет практически не имел друзей, его никогда не видели в компаниях со сверстниками. Только самого или вместе с родителями.

Из неофициальных версий - пока все свидетельствует о том, что мужчина сначала убил своих родителей, а потом полез в петлю. Перед смертью пытался перерезать себе вены. Сейчас следователи проверяют, не находился ли он на психиатрическом учете.

18 ноября в Запорожье в квартире по ул. Ладожской нашли мертвыми супругов и их сына. Они с субботы не выходили на связь, поэтому 42-летняя сестра пропавшей женщины вызвала полицию.