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суббота, 12 февраля 2022 13:20

Ни одна из версий не соответствует действительности – адвокаты Рябчука сделали заявление

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Ни одна из версий не соответствует действительности – адвокаты Рябчука сделали заявление
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Ни одна из версий, которые озвучили следователи по делу днепровского стрелка 20-летнего Артема Рябчука, не соответствуют действительности.

Такое заявление сделал один из его адвокатов Денис Гордеев на пресс-конференции в Киеве 12 февраля, передает Gazeta.ua.

"Ни одна версия в том виде, в каком они их озвучивают, не соответствует действительности. Если бы мы сейчас здесь говорили бы со следователем, мы смогли бы за 10 минут доказать нашу позицию, даже не знакомясь с материалами дела. Именно поэтому нам не дают доступа к документам", - сказал Гордеев.

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Следователи сознательно готовят общество "к чему-то", вбрасывая фейковые новости, добавила другая адвокат Тамила Ульянова.

"Сначала озвучивают через СМИ информацию о психическом состоянии нашего подзащитного, подавленном состоянии. И тут же появляется видео, где он якобы об этом рассказывает. Потом появляется информация о самоубийстве. Это все делается сознательно", - говорит Ульянова.

Чтобы не было подготовки общества и чтобы люди не слышали эти фейковые новости, мы с нашим подзащитным решили обнародовать такое его заявление - он не собирается заканчивать жизнь самоубийством.

Государственное бюро расследований изучает три версии стрельбы на Южмаше в Днепре.

Основная – Артем Рябчук пошел на убийство из-за неуставных отношений. Вторая – он страдает психическим заболеванием и находился в состоянии аффекта. Третья – солдату поручили это сделать для дискредитации правоохранительных органов в Украине и дестабилизации правопорядка, сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.

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Дата
12
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