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среда, 09 февраля 2022 13:53

ГБР озвучило три версии трагедии в Днипре

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ГБР озвучило три версии трагедии в Днипре
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: facebook.com/moden.ua

Государственное бюро расследований изучает три версии стрельбы на Южмаше в Днипре.

Основная – Артем Рябчук пошел на убийство из-за неуставных отношений. Вторая – он страдает психическим заболеванием и находился в состоянии аффекта. Третья – солдату поручили это сделать для дискредитации правоохранительных органов в Украине и дестабилизации правопорядка, сообщил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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"Чтобы проверить последнюю версию, СБУ проводит проверки. В частности, следователи установили факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился две недели", - рассказал Сухачев.

По постановлению следователя ГБР подозреваемого усиленно охраняют.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днипре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.

Комиссия, которая проводит расследование обстоятельств и причин стрельбы, выявила нарушения порядка и организации несения службы и факты внеуставных отношений.

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Дата
09
февраля

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