Ни один из них не верил в обвинения против меня - Антоненко об отношениях с конвоем во время заключения

Участник русско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест. За решеткой он провел 504 дня. Фото: hromadske.ua

У музыканта Андрея Антоненко, который 504 дня просидел в следственном изоляторе, отношения с конвоем были нормальные.

Ни один из них не верил в его причастность к преступлению. Об этом он рассказал в интервью изданию Watchers Media 7 мая.

"Они меня поддерживали. Что полиция, которая возила меня с изолятора, что Нацгвардия. Помните, в 2020-м был один из судов зимой? Я тогда еще был в уставных брюках и тельняшке. Так когда меня выгружали из автозака, пацаны с Нацгвардии мне воинское приветствие отдавали. В общем, не было ни одного конвойного, который бы верил в обвинения против меня. Помню, перед одним из заседаний, на котором должны в очередной раз продолжать меры пресечения, ходили слухи, что меня должны отпустить. И я вижу, что судьи выходят с красными лицами с совещательной комнаты. Значит, на них могли сверху нажать, и решение не изменится. И конвойные тогда между собой говорили: "Ну вот как такое возможно?", - рассказал Антоненко.

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Мужчина вспоминает, когда его после этого заседания привезли в изолятор, полицейские спрашивали, когда над ним перестанут издеваться.

"Люди, с которыми я в камере сидел, говорили: скоро мы футболки "FreeRiff" наденем. Не потому, что мы тебя знаем. Просто то, что с вами делают - это за гранью", - вспоминает музыкант.

20 июля 2016-го около 07:45 произошел взрыв в автомобиле на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.