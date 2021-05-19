Незаконная застройка возле Лавры: в КГГА провели новые обыски

Чиновники КГГА не остановили строительство 6-этажного офисного помещения возле Киево-Печерской Лавры Фото: dbr.gov.ua

В Киеве следователи ГБР провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации.

По предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство шестиэтажного офисного помещения возле Киево-Печерской Лавры хотя, согласно градостроительными условиями, застройщик вправе построить там жилой дом не более четырех этажей, сообщили в пресс-службе ГБР.

Также работники КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

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Теперь чиновникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Напомним, столичная прокуратура и фискалы продолжают серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен. Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.