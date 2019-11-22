Непогода в Кирилловке: 40 человек оказались отрезанными на острове

Уровень воды вырос на Федотовой косе в Акимовском р-не Запорожской обл.
Там второй день продолжается непогода, передает УНИАН.
На 30-40 базах отдыха в курортном поселке Кирилловка уровень воды поднялся до 0,5 до 1 метра. В некоторых местах подтоплены дороги.
Остров Бирючий на Федотовой косе оказался выдрызаним от суши. На нем сейчас находится около 40 человек. Песчаную дорогу затопило и проехать по ней невозможно.
На остров отправили плавающий транспортер аварийно-спасательного отряда спецназначения пгт Семеновка.
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Данных о пострадавших на этот момент нет.
21 ноября в Кирилловке резко ухудшилась погода. Курорт на Азовском море пострадал от сильного урагана. В сети начали зёявлятись фото и видео последствий непогоды.
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