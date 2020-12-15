Непогода обесточила более 200 населенных пунктов

Из-за мокрого снега и сильного ветра обесточены 234 населенных пунктов в 3 областях. Фото: pixabay

Более 200 населенных пунктов в Украине обесточены из-за ухудшения погоды.

Водителей предупредили об очередных гололеде и тумане, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за мокрого снега и сильного ветра обесточены 234 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 204, Сумская - 23 и Киевская - 7. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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В ДСНС предупредили, что 15 декабря в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Сегодня также в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, уровень опасности желтый. В Укравтодоре сообщили, что по состоянию на 8:00, в большинстве западных, северных, центральных и восточных областях туманы.

15 декабря погода в большинстве областей Украины будет влажная. С туманами, гололедом и оттепелью. Синоптическая ситуация спровоцирует опасный гололед и на дорогах, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.