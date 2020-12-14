Гололед с оттепелью: в Украине будет господствовать антициклон

В Киеве вторник предполагается облачным, однако без осадков. Фото: pixabay.com

15 декабря погода в большинстве областей Украины будет влажной. С туманами, гололедом и оттепелью.

Синоптическая ситуация спровоцирует опасный гололед и на дорогах, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Антициклон Yadigar вытеснит осадки, а поэтому мокрый снег с дождем наиболее вероятны лишь на северо-востоке Украины - Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, а также Черниговской, Донецкой областях, затронет завтра и Днепр с районами.

Температура воздуха в ближайшие сутки практически повсеместно будет колебаться около 0°С. В южной части Украины и в западных областях ожидается более теплая погода, завтра днем +3...7°С. Ветер северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке Украины - восточный, порывистый.

В Киеве вторник будет облачный, однако без осадков. Возможен туман. Температура воздуха ночью до -1°С, днем до +2°С.

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В декабре можно будет наблюдать несколько интересных астрономических явлений сразу: полное солнечное затмение и 2 метеоритных дождя. Полное солнечное затмение произойдет 14 числа.