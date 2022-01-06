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Непогода на Закарпатье: в воде исчез 15-летний подросток

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Непогода на Закарпатье: в воде исчез 15-летний подросток
В Хусте спасатели достали из реки Рика подтопленный автомобиль Audi. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Вечером 5 января в воде реки Крайняя исчез 15-летний парень.

Произошло это в селе Кобылецкая Поляна Раховского района, сообщила пресс-служба ГСЧС региона.

"В 20:35 в ГСЧС Закарпатья поступило сообщение о том, что два человека 1996 и 2007 годов рождения, двигаясь по горной дороге, съехали в реку Крайняя. В результате чего несовершеннолетний парень оказался в воде и исчез. В 23:50 поиски приостановлены до выяснения обстоятельств сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекли личный состав горного поисково-спасательного отделения Рахов.

Подростка и его напарника смыло водой вместе с подводой, на которой они ехали. Напарник смог выбраться, а подросток – нет. Пока информации о результатах поисков парня нет, сообщил начальник управления гражданской защиты Закарпатской ОГА Василий Переганец на брифинге 6 января.

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"Последствия рождественского паводка ощутили 39 населенных пунктов в 22 тергромадах Закарпатья. В частности, было затоплено 324 домохозяйства и дома, заведения культуры, образования и здравоохранения, трансформаторные станции", - сказал он.

Сейчас уровень воды в реках в горных районах области снижается. В то же время продолжается паводок в нижнем течении рек Латорица, Боржава и Тиса - ожидается выход на поймы рек в низменных регионах. Паводковая волна доходит до Хустского и Береговского районов, сказал начальник управления ГСЧС Закарпатья Роман Гудак.

"Остается сложной ситуация в Раховском и Межгорском районе. Есть перелив через трассу Н-09 и начался перелив воды на трассе Е-80, на дорогах дежурит полиция", - отметил Гудак.

5 января спасатели Закарпатья сообщили о ряде подтоплений в регионе из-за повышения грунтовых вод. Также там сошли два селевых потока на дороги области. Проезд вскоре возобновили.

Из-за непогоды в области объявили второй уровень опасности, оранжевый. Спасатели предупредили о новых подтоплениях.

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Дата
06
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