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четверг, 06 января 2022 09:34

На подтопленном Закарпатье объявили штормовое предупреждение
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Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Закарпатской области спасатели завершили откачку воды после паводка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"5 января в результате интенсивных осадков произошло поднятие грунтовых вод. Подтоплены 38 подвальных помещений жилых домов и 177 домохозяйств, одно подвальное помещение ООШ, три помещения трансформаторных подстанций и 435 гектаров сельскохозяйственных угодий в Береговском, Мукачевском, Раховском", - говорится в сообщении.

Для откачки воды привлекли 50 спасателей и 19 единиц техники, из них девять мотонасосов. Всего откачали около 3 тыс. 500 куб. м воды.

"По состоянию на 6:00 6 января работы по откачке воды завершены", - отметили в ГСЧС.

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В результате поднятия грунтовых вод были подтоплены участки дорог местного значения в селе Большие Комяты-Шаланки, Береговского района и в селе Тячевские Лазы Тячевского района.

Для расчистки местных ручейков привлекался экскаватор местной общины. Проезд обеспечен, вода уходит самотеком.

6 января на Западе Украины объявили штормовое предупреждение. Первый уровень опасности, желтый.

Прогнозируют сильные дожди, мокрый снег и гололедицу на дорогах, сообщил Укргидрометцентр.

"6 января днем ​​в Закарпатской области значительные дожди с переходом в мокрый снег. В Карпатах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

5 января спасатели Закарпатья сообщили о ряде подтоплений в регионе из-за поднятия грунтовых вод. Также там сошли два селевых потока на дороги области. Проезд вскоре возобновили.

Из-за непогоды в области объявили второй уровень опасности, оранжевый. Спасатели предупредили о новых подтоплениях.

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Дата
06
января

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