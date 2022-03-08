Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень

Город Ирпень на Киевщине оказался разрушенным из-за масштабных атак российских оккупантов. Чтобы прорваться в столицу, враг несколько дней вел в городе ожесточенные бои, россияне убивали людей целыми семьями прямо на дорогах.

Разрушенный город показал журналист из Германии. На кадрах видно разбитую церковь, пострадавшие жилые дома и дороги, а также дотла сожженные автомобили горожан.

Фото: youtube.com

То, что сюжет показали в Германии, сверхважно для Украины, ведь весь мир должен увидеть, что путинская армия совершает ужасные военные преступления против человечества на территории независимого государства.

"Пострадали не только здания и объекты инфраструктуры, но и обычные мирные жители – женщины, дети, старики", - отмечает журналист.

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6 марта на выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским во время эвакуации. Есть погибшие и раненые, в их числе дети. Огонь уводили из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи. С начала войны России против Украины оккупационные войска пытаются добраться до столицы. Все эти дни ВСУ сдерживают наступление. Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель – в этих населенных пунктах на юго-западе Киевской области самая плохая ситуация. Вывоз людей из Бучи невозможен из-за огня со стороны российских войск, также там нет связи. Наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров и север Вышгородского района. В обращении президент Владимир Зеленский сказал, что войска РФ держат в заложниках жителей населенных пунктов в Киевской области, которые оккупанту удалось временно захватить: "Никакого военного смысла. Просто террор".