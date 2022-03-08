Под контролем оккупантов все основные улицы, их простреливают - мэр Бучи

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Жители города Буча, в котором уже неделю ведутся активные бои с российскими оккупантами, не могут выходить из дома. Захватчики контролируют все главные улицы города и периодически их простреливают.

Об этом сообщает телеканал "Рада"

"Обстрелы в городе не прекращались – даже во время переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси. Буча и Ворзель – 7-й день, а Гостомель – 13-й в заложниках российских вооруженных сил, – рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Отметил, что ВСУ удавалось вытеснить врага из города, однако через сутки он вернулся. Под контролем россиян все основные улицы и магистрали их простреливают. Жители не могут выйти на улицу, потому что рискуют жизнью.

Ситуация в городе – ужасная, но мэр Бучи поблагодарил горожан за мужество и выдержку.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.