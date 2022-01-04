Нелегалы в новогоднюю ночь штурмовали границу Украины: не обошлось без курьезов

Почти 30 нелегалов встретили 2022 год с украинскими пограничниками. Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье 27 мигрантов, которые нелегально пересекли украинскую границу в конце 2021 года, встретили Новый год с пограничниками в пунктах временного содержания.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Почти 30 иностранцев встретили 2022 год под охраной пограничников. Все задержанные в новогоднюю ночь остались без подарков и праздничного стола, однако они находятся в безопасности и в тепле. Впереди правонарушителей ждут суд и возвращение домой", - отметили в ГПСУ.

Добавили, что речь идет о гражданах Бангладеша, Нигерии, Пакистана, Индии, Алжира и Сомали, которые были временно задержаны на территории службы Чопского и Мукачевского пограничных отрядов.

По словам пограничников, некоторые из мигрантов пытались убегать от пограничников во время задержания и подвергали себя опасности.

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"Гражданин Нигерии, убегая от правоохранителей Чопского отряда, прыгнул в полноводную реку Уж. Пограничникам пришлось спасать иностранца, чтобы его не снесло течением. Смельчака быстро доставили в подразделение, нашли ему сухую одежду и обувь. Сейчас мужчина здоров и хорошо себя чувствует", – говорится в сообщении.

Другой нелегал из Афганистана был задержан на окраине населенного пункта Солотвино в первый день 2022 года.

"Забавным в этой ситуации стало то, что в соответствии с паспортным документом он родился именно 1 января. Поэтому мужчина встретил в пункте временного содержания Мукачевского отряда еще и день рождения", - сообщили в ГПСУ.

Пограничная служба Польши сообщила об очередной попытке пересечения границы с Беларусью 3 января - четыре человека пытались попасть в Польшу.