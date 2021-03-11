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четверг, 11 марта 2021 16:05

Неизвестный цеплялся в лифте к 10-летней девочке - его успели "поймать" камеры
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В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина зашел в лифт вместе с 10-летней девочкой и напал на нее.

Он преследовал ее от остановки транспорта, а затем догнал уже в подъезде дома, где живет ребенок, пишет "Первый городской".

Полицейским быстро удалось выйти на след и задержать обидчика ребенка.

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина зашел в лифт вместе с 10-летней девочкой и напал на нее
Фото: one.kr.ua
Он преследовал ее от остановки транспорта, а затем догнал уже в подъезде дома, где живет ребенок
В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина зашел в лифт вместе с 10-летней девочкой и напал на нее
Он преследовал ее от остановки транспорта, а затем догнал уже в подъезде дома, где живет ребенок
Он преследовал ее от остановки транспорта, а затем догнал уже в подъезде дома, где живет ребенок

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Известно, что злоумышленник пытался засунуть ребенку руку под одежду. На 3-м этаже девочке удалось выбежать. На крики среагировал отец.

Нападающего испугали, и он успел выбежать из подъезда. Однако все же успел попасть на камеры видеонаблюдения.

Девочка его узнала. Выяснилось, что это местный житель, которого не раз замечали возле детских площадок.

В Запорожье мужчина изнасиловал младшую сестру сожительницы. Обидчик школьницы был пьян.

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