Неизвестный цеплялся в лифте к 10-летней девочке - его успели "поймать" камеры

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина зашел в лифт вместе с 10-летней девочкой и напал на нее.
Он преследовал ее от остановки транспорта, а затем догнал уже в подъезде дома, где живет ребенок, пишет "Первый городской".
Полицейским быстро удалось выйти на след и задержать обидчика ребенка.
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Известно, что злоумышленник пытался засунуть ребенку руку под одежду. На 3-м этаже девочке удалось выбежать. На крики среагировал отец.
Нападающего испугали, и он успел выбежать из подъезда. Однако все же успел попасть на камеры видеонаблюдения.
Девочка его узнала. Выяснилось, что это местный житель, которого не раз замечали возле детских площадок.
В Запорожье мужчина изнасиловал младшую сестру сожительницы. Обидчик школьницы был пьян.
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