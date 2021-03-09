13-летнюю школьницу изнасиловал пьяный сожитель сестры

Обидчик школьницы был пьян Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье мужчина изнасиловал младшую сестру сожительницы.

Обидчик школьницы был пьян, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

"7 марта в 23:30 в отделение полиции номер 1 Запорожского районного управления полиции обратилась женщина 1999 года рождения, которая заявила, что в квартире по улице Оптимистической в Заводском районе ее сожитель изнасиловал 13-летнюю сестру. Правоохранители установили, что ранее судимый мужчина 1993 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовал беспомощное состояние малолетней потерпевшей и невозможность сопротивляться и вступил с последней в половые отношения естественным способом", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13-летнюю девочку изнасиловал отчим

В полиции открыли уголовное производство. Насильнику объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное обидчику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В селе Белогородка Киевской области двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу столицы. По словам потерпевшей, она вызвала такси, но перепутала машины и села в авто к незнакомцам. Преступники привезли киевлянку к себе домой, после чего воспользовались ее беспомощным состоянием и изнасиловали.