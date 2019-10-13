Неизвестные взорвали банкомат, чтобы обокрасть

Злоумышленники взорвали банкомат Приватбанка, чтобы ограбить в Киеве.
Это случилось в ночь с 12 на 13 октября по улице Королева, 8, пишет 24tv.ua.
Взрыв повредил двери и окна А-Банка, который находился рядом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные взорвали и ограбили банкомат
Сработала сигнализация. Злоумышленники не смогли ничего украсть до приезда охранников.
Их не удалось задержать. Полиция проводит следственные действия.
В Харьковской области взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.
×
Комментарии