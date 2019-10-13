Неизвестные взорвали банкомат, чтобы обокрасть

Неизвестные взорвали банкомат в Киеве. Фото: КиивОперативний.

Злоумышленники взорвали банкомат Приватбанка, чтобы ограбить в Киеве.

Это случилось в ночь с 12 на 13 октября по улице Королева, 8, пишет 24tv.ua.

Взрыв повредил двери и окна А-Банка, который находился рядом.

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Сработала сигнализация. Злоумышленники не смогли ничего украсть до приезда охранников.

Их не удалось задержать. Полиция проводит следственные действия.

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