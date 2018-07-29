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воскресенье, 29 июля 2018 18:10

Неизвестные выбросили семью из квартиры

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Неизвестные выбросили семью из квартиры
В Днепре отобрали 2-комнатную квартиру в семьи 48-летней Лилии Нерус. Фото - rem-bud.in.ua

В Днепре отобрали 2-комнатную квартиру у семьи 48-летней Лилии Нерус. Приехали и сразу выломали дверь. Сказали, что есть новые владельцы, а их квартира перепродана. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала владелица.

"Сын еще спал, когда они приехали и начали спиливать двери болгаркой. Вышел на гул, сказали, что наша квартира продана еще в 2012 году. Выбросили нашу мебель, сказали, делайте дальше, что хотите. Хотя такого быть не могло. Квартиру никто не продавал, я ее страховала и там прописан 4-летний внук. Кроме того, квартира была под арестом, поскольку в свое время брала под нее кредит. Заем вернула, а банк обанкротился, имели с ними нерешенные вопросы. С тех пор, как нас выбросили из нашей квартиры, в реестре недвижимости четыре раза уже менялись данные. То есть, кто-то заметает следы и вносит различные сведения", - рассказала Нерус.

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Семья сразу же обратилась в полицию, но там не отреагировали. Сейчас написали повторное заявление, намерены обращаться в суд и прокуратуру.

В Днепре отобрали 3-комнатную квартиру у сирот - 27-летней Лилии и 25-летнего Александра Палюха. Жилье на ул. Набережная Победы былао неприватизированная. Там была прописана еще младшая сестра покойной мамы - Людмила Михлин. При отсутствии племянников она оформила единолично приватизации и подарила квартиру чужим людям.

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Дата
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