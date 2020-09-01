Неизвестные выбросили кучу вещей из секонд-хенда Фото: tsn.ua

В пригороде Днепра в безлюдной посадке неизвестные выбросили несколько тонн секонд-хенда. Об этом сообщает tsn.ua.

Среди выброшенных вещей много меха, обуви, игрушек, сумок и даже дисков. На бирках видно, что вещи из Германии.



Некоторые местные жители возмущаются и требуют убрать горы хлама, чтобы вещи не гнили. Другие забрали себе некоторые вещи домой.

Волонтеры говорят, почему те, кто устроили свалку не раздали эти вещи тем, кто в них нуждается. Местные чиновники вместе с журналистами уже разыскивают владельцев товара.

Киевлянка Яна Голуб сделала бизнес на американских джинсах "levi's ". Девушка скупает такие джинсы в секонд - хендах, перешивает их и продает.