Неизвестные выбросили кучу вещей из секонд-хенда

В пригороде Днепра в безлюдной посадке неизвестные выбросили несколько тонн секонд-хенда. Об этом сообщает tsn.ua.
Среди выброшенных вещей много меха, обуви, игрушек, сумок и даже дисков. На бирках видно, что вещи из Германии.
Некоторые местные жители возмущаются и требуют убрать горы хлама, чтобы вещи не гнили. Другие забрали себе некоторые вещи домой.
Волонтеры говорят, почему те, кто устроили свалку не раздали эти вещи тем, кто в них нуждается. Местные чиновники вместе с журналистами уже разыскивают владельцев товара.
Киевлянка Яна Голуб сделала бизнес на американских джинсах "levi's ". Девушка скупает такие джинсы в секонд - хендах, перешивает их и продает.
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