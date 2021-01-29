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пятница, 29 января 2021 14:40

Неизвестные ворвались в пункт обогрева и жестоко избили бездомных

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Неизвестные ворвались в пункт обогрева и жестоко избили бездомных
В Одесі невідомі побили безхатьків, які грілися у пункті обігріву на Куликовому полі Фото: odessa.online

В Одессе неизвестные избили бездомных, которые грелись в пункте обогрева на Куликовом поле.

Инцидент произошел в ночь на 29 января. Нападающих полицейские отпустили домой, пишут местные волонтеры.

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В пункт обогрева ворвались 4 человека. Они жестоко избили бездомных и повредили имущество. Волонтер Федор Герасимов рассказал, что молодежь ругалась и угрожала. Они ворвались около 3:00.

"Это дети богатых родителей с манией величия, им лет по 20. Путем унижения слабых они просто морально добивают людей и самоутверждаются. Они почему-то не хотят поехать на фронт, чтобы там самоутвердиться, а выбирают вот такие методы", - сказал Федор Герасимов.

По его словам, такое случается каждый год. Волонтеры вызвали на место сотрудников "Муниципальной охраны" и полицейских. Злоумышленники попытались скрыться, но в километре от поврежденной палатки их задержали.

Волонтерам предложили написать заявление в отделении. Но они не могли оставить пункт обогрева.

"А так как жалобы на этих ребят нет, их просто отпустили домой. Как штраф выписывать или протокол составлять, так все на месте можно, а вот заявление нельзя. Полиция создала все условия, чтобы заявления не было", - говорит волонтер.

В полиции этот инцидент пока что не комментируют.

В райцентре Беляевка Одесской области двое 12-летних ребят убили 56-летнего бездомного. Его тело полиция нашла в местном сквере. Умер от перелома черепа.

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Дата
29
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