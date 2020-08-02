Неизвестные устроили современную плантацию конопли - стоимость урожая достигает 40 млн грн

В Одесской области нашли плантацию конопли. Фото: ГПСУ

В Ренийском районе Одесской обл. пограничники Измаильского отряда Морской охраны обнаружили плантацию конопли.

Плантация была хорошо оборудована, имела систему капельного орошения и признаки культивирования, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Производители "зеленого дурмана" хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводненных участков побережья межозерного канала, куда и знающим специалистам добраться сложно. Но от острой оптики пограничного квадрокоптера сочную зелень характерных кустов на 4 участках общей площадью около 60 тыс. м2 скрыть не удалось", - сообщили пограничники.

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Насчитали более 1700 кустов конопли. Продолжаются следственные действия, устанавливают причастных к противоправной деятельности.

Стоимость выявленных наркотиков на черном рынке может достигать 40 млн грн.

В частной теплице человек выращивал 440 кустов конопли. Об этом сообщает прокуратура города Киева. Владельцу незаконно посаженной и выращенной конопли сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.