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вторник, 21 июля 2020 23:46

Неизвестные расстреляли двух мужчин: один погиб

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Неизвестные расстреляли двух мужчин: один погиб
В Константиновке произошла стрельба. Фото: delo.ua

Вечером 21 июля, в городе Константиновка Донецкой области посреди улицы неизвестные устроили стрельбу.

Были ранены двое мужчин, сообщает ТСН.

Преступники скрылись на автомобиле. Их разыскивает полиция, которая объявила операцию "Сирена".

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От полученных ранений один из мужчин скончался. Другой находится в больнице.

В Киеве в субботу 18 июля произошел конфликт с применением огнестрельного оружия на ул. Вышгородской, у "Паркового городка". В конфликте пострадал столичный таксист. Он получил пулевое ранение в районе левой лопатки.

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