Неизвестные похитили мужчину и заставляли пасти овец

Мужчину против его воли вывезли на ферму в Болградском районе. Фото: Reuters

В Одесской области неизвестные похитили мужчину и три года держали его в рабстве.

Мужчину против воли вывезли из дома на ферму, закрыли в сарае и заставляли пасти овец. Об этом сообщает Думская.

"33-летний житель с. Васильевка в Килийском районе обратился в полицию с просьбой принять меры в отношении людей, которые в 2018 году похитили его и держали в рабстве", - говорится в сообщении.

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В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека).

В селе Болярка на Житомирщине 22-летнего мужчину похитили 3 незнакомцев. Отвезли в лесополосу, где избили и ограбили - отобрали деньги и ценные вещи.