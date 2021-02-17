Неизвестные ограбили и забили до смерти пожилую женщину

Мужчины нанесли пенсионерке телесные повреждения и ограбили. Фото: Нацполиция

В одном из сел на Кировоградщине в доме обнаружили тело 72-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщили в пресслужбi ГУ Нацполиции региона.

Правоохранители установили личности граждан, причастных к уголовному правонарушения. Ими оказались 2 местных жителей, один из которых имеет судимость.

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Соучастники проникли в помещение пенсионерки, избили и ограбили. Вследствие полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В полиции открыли уголовное производство.

В Киеве задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, который отбирал у детей 10-12 лет мобильные телефоны, угрожая ножом. Преступления совершал на детской площадке по адресу ул. Григоровича-Барского. Злоумышленник представлялся "блогером".