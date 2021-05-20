Неизвестные массово отравили бездомных собак

В Днепрорудном Васильевского района Запорожской области массово отравили бездомных собак.

Мертвых животных и тех, которые бились в предсмертных конвульсиях, обнаружили местные жители, рассказала местная зоозащитница Татьяна Жужа.

"Мне нужны свидетели, кто видел эту ужасную картину? Целенаправленно отравили собак не раньше 10 часов утра, думаю, в районе стадиона, возле школы №2. Молчать не нужно. Не факт, что где-то не остались" вкусняшки ", и их не подберет домашняя собака, коты, ежики, белки ", - сообщила волонтер.

Фото: instagram.com/tanechka.zhuzha456

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Она отметила, что по поводу отравления собак будет писать заявление в полицию. Зоозащитница выложила фотографии шести отравленных собак.

Жители города возмущены такой жестокостью и сообщили, что видели тела собак вблизи нескольких учебных заведений.

Сколько точно собак отравили в Днепрорудном, пока неизвестно.

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