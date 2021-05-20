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четверг, 20 мая 2021 12:33

Неизвестные массово отравили бездомных собак
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В Днепрорудном Васильевского района Запорожской области массово отравили бездомных собак.

Мертвых животных и тех, которые бились в предсмертных конвульсиях, обнаружили местные жители, рассказала местная зоозащитница Татьяна Жужа.

"Мне нужны свидетели, кто видел эту ужасную картину? Целенаправленно отравили собак не раньше 10 часов утра, думаю, в районе стадиона, возле школы №2. Молчать не нужно. Не факт, что где-то не остались" вкусняшки ", и их не подберет домашняя собака, коты, ежики, белки ", - сообщила волонтер.

Мертвых животных и тех, которые бились в предсмертных конвульсиях обнаружили местные жители
Фото: instagram.com/tanechka.zhuzha456
Мертвых животных и тех, которые бились в предсмертных конвульсиях обнаружили местные жители
Мертвых животных и тех, которые бились в предсмертных конвульсиях обнаружили местные жители
Сколько точно собак отравили в Днепрорудном, пока неизвестно
Сколько точно собак отравили в Днепрорудном, пока неизвестно

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Она отметила, что по поводу отравления собак будет писать заявление в полицию. Зоозащитница выложила фотографии шести отравленных собак.

Жители города возмущены такой жестокостью и сообщили, что видели тела собак вблизи нескольких учебных заведений.

Сколько точно собак отравили в Днепрорудном, пока неизвестно.

На Харьковщине мужчина задул монтажной пеной кошку с котятами. Трех котят удалось спасти, двое умерли.

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Дата
20
мая

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