Неизвестные избили водителя маршрутки на глазах у свидетелей Фото: 12kanal.com

В сеть попало видео, как неизвестные избивают водителя маршрутки в городе Луцк. Сначала они подрезали автомобиль во время движения. Обошлось без аварии.

Молодые люди вытащили из салона водителя и начали его избивать. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения и много свидетелей. Нападавшие убежали.

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Пассажиры маршрутки вызвали полицию и "скорую". Избитый водитель отказался ехать в больницу и писать заявление.

В полиции установили личности обидчиков. Им грозит ответственность за хулиганство.

Мужчина среди бела дня избил женщину до обморочного состояния. Прохожие спокойно наблюдали за расправой.