Мужчина среди бела дня избил женщину до обморочного состояния

Женщину госпитализировали с травмой головы. Фото: Скриншот с видео.

В Днепре мужчина посреди улицы избил женщину до обморочного состояния.

При этом, прохожие спокойно наблюдали за "расправой". Видео с места происшествия опубликовали в местном Telegram-канале.

"Fatality на Европейской площади. По словам очевидцев, мадам некрасиво высказывалась в адрес мужа и его матери. За что была отправлена ​​в нокаут, ударом с ноги в голову", - рассказывают очевидцы.

На место инцидента вызвали полицию и "скорую помощь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зашел в дом и ударил по голове: 19-летний изнасиловал 62-летнюю женщину

Мужчина, который ударил женщину, скрылся.

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.

Злоумышленника задержали правоохранители. Им оказался сожитель женщины.

В сети опубликовали видео, где водитель легкового автомобиля на замечания велосипедиста о некорректном парковки, начал его бить. Столкновение произошло на Позняках.