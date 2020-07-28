Мужчина среди бела дня избил женщину до обморочного состояния

В Днепре мужчина посреди улицы избил женщину до обморочного состояния.
При этом, прохожие спокойно наблюдали за "расправой". Видео с места происшествия опубликовали в местном Telegram-канале.
"Fatality на Европейской площади. По словам очевидцев, мадам некрасиво высказывалась в адрес мужа и его матери. За что была отправлена в нокаут, ударом с ноги в голову", - рассказывают очевидцы.
На место инцидента вызвали полицию и "скорую помощь".
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Мужчина, который ударил женщину, скрылся.
Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.
Злоумышленника задержали правоохранители. Им оказался сожитель женщины.
В сети опубликовали видео, где водитель легкового автомобиля на замечания велосипедиста о некорректном парковки, начал его бить. Столкновение произошло на Позняках.
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