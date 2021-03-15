Неизвестные избили медиков "скорой"

Водителя и медсестру госпитализировали с ушибами и черепно-мозговой травмой. Фельдшер от госпитализации отказалась Фото: pixabay.com

На Харьковщине на бригаду медиков напали неизвестные.

Они в это время находились в пункте в ожидании вызова, сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф.

"Чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в ППБ Майское Валковского отделения ЭМП. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники получили телесные повреждения", - отметили в центре.

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По словам директора центра Виктора Забашты, водителя и медсестру госпитализировали с ушибами и черепно-мозговой травмой. Фельдшер от госпитализации отказалась.

В полиции уже начали расследовать инцидент.

В Черкасской области мужчина покусал капельницу в скорой и напал на медиков, которые пытались ему помочь. Случай произошел 21 февраля в селе Староселье, куда вызвали скорую помощь.