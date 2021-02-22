Перегрыз капельницу и полез в драку: пациент "скорой" набросился на медиков

В Черкасской области пациент погрыз капельницу в "скорой" и напал на медиков. Оба написали заявления в полицию. Фото: suspilne.media

В Черкасской области мужчина покусал капельницу в "скорой" и напал на медиков, которые пытались ему помочь.

Случай произошел 21 февраля в селе Староселье, куда вызвали скорую помощь. Об этом сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирина Назарок, передает Общественное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина избила медика "скорой" - требовала, чтобы ребенку сделали тест на Covid-19

Медики осмотрели 40-летнего мужчину, который находился без сознания, и решили госпитализировать его в больницу. В автомобиле "скорой", когда фельдшер ставила капельницу, мужчина пришел в себя. Он перегрыз капельницу и выпрыгнул из машины.

Мужчина начал бить по автомобилю, оскорблять врачей и пытался ударить фельдшера. Когда за женщину вступился водитель, мужчина набросился на него с кулаками.

Медики вызвали на место полицию и написали заявление на мужчину.

В Николаеве мужчине стало плохо и прохожие вызвали ему "скорую". Уже возле больницы он напал на медиков и покусал их. Инцидент произошел на просп. Центральном.