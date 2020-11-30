Женщина избила медика "скорой" - требовала, чтобы ребенку сделали тест на Covid-19

Женщина разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами Фото: kharkov.comments.ua

На Донбассе женщина напала на медиков. Требовала, чтобы ее ребенку сделали тест на коронавирус.

Медики выехали на вызов по повышению температуры у ребенка. Женщина разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами, сообщили в Донецком областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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"Агрессивная иметь ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. Ошеломляющим также стал тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали", - говорится в сообщении.

После нападения был вызван наряд полиции и составлен протокол. В центре добавляют, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на Covid-19.

В Запорожье на медиков "скорой" напали агрессивные родственники пациентки, к которой приехали на вызов. Врач, которая пыталась оказать помощь другому человеку, в конце концов сама оказалась на больничной койке.