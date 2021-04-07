Неделя на ИВЛ: спасают 7-летнего мальчика с тяжелой формой Covid-19

в Днепре участились случаи госпитализации детей с коронавируса. За первые три месяца нового года в медучреждении уже пролечили больше детей, чем за весь прошлый год. Дети имеют тяжелое течение болезни. Сейчас в медучреждении находятся 34 ребенка с подтвержденным Covid-19 Фото: pixabay.com

В Днепре в городской клинической больнице №6 спасают ребенка с коронавирусом.

В медучреждение попал 7-летний мальчик с тяжелым поражением легких, сообщила исполняющая обязанности генерального директора городской детской больницы №6 Лина Чергинец.

"7-летний мальчик попал в больницу с двусторонней ковидной пневмонией. Он почти неделю круглосуточно находился на аппарате ИВЛ. Состояние ребенка улучшилось, и мальчик начинает выздоравливать", - рассказала Чергинец.

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По ее словам, в Днепре участились случаи госпитализации детей с коронавирусом За первые три месяца нового года в медучреждении уже пролечили больше детей, чем за весь прошлый год.

Дети имеют тяжелое течение болезни. Сейчас в медучреждении находятся 34 ребенка с подтвержденным Covid-19.

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