Беременная врач умерла от коронавируса. Ребенка не спасали

На Буковине от осложнений коронавируса умерла врач-педиатр 28-летняя Марьяна Маланник. Женщина была на 8-м месяце беременности. Фото: Варта1

В Черновицкой области от осложнений коронавируса умерла врач-педиатр КНП "Заставненская БЛ" 28-летняя Марьяна Маланник. Женщина была на 8-м месяце беременности и ждала первенца.

Коронавирусом заболела в конце марта и лечилась дома. Когда состояние ухудшилось - сделала рентген. С двусторонней пневмонией женщину сначала госпитализировали в районную больницу в Заставной. А потом оттуда в тяжелом состоянии доставили в областную больницу, сразу в реанимацию. Там она была на кислородной дотации. Но через 3 суток умерла. Не выжило и дитя, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо помощи водили по отделениям: в больнице умерла 17-летняя беременная

Кесарево сечение, чтобы спасти младенца, женщине решили не проводить на врачебном консилиуме, говорят в департаменте здравоохранения. Почему - не уточняют.

"Выезжали на место все медицинские директора перинатального центра, они проводили консилиум, советовались со своими коллегами из Киева и приняли решение о наблюдении", - говорит директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

В больнице смерть роженицы не комментируют.

Марьяна Васильевна в 2015 году закончила Буковинский национальный медицинский университет по специальности "Педиатрия", после окончания интернатуры работала врачом-педиатром.

В Днепре умерла 28-летняя роженица, которая болела коронавирусом. Женщина имела 90% поражения легких. Ей сделали кесарево сечение, после чего она 3 недели находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.