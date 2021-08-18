Неадекват поджег сожительницу и хотел сжечь полицейских

В Донецкой области 36-летний мужчина поджег свою сожительницу и хотел сжечь полицейских. Фото: t.me/dkr_npu

В Донецкой области 36-летний мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою сожительницу.

Во время задержания он пытался сжечь и полицейских, сообщили департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Мужчина во время семейной ссоры облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою сожительницу. Во время задержания агрессор сопротивлялся и пытался поджечь и работников полиции, однако был задержан", - говорят оперативники.

Потерпевшая с ожогами в больнице. Дело расследуют как покушение на убийство. Решается вопрос об избрании задержанному пресечения - содержание под стражей. Его могут посадить на 15 лет.

В селе Юхны Мироновской городской территориальной общины в Киевской области мужчина после пьяной ссоры поджег жену. В результате загорелись пол, одежда и тело 55-летней потерпевшей. Женщина выбежала во двор и самостоятельно потушила огонь. Пострадавшую с термическими ожогами I-III степеней госпитализировали в городскую больницу. 61-летнего поджигателя задержали.