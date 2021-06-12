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суббота, 12 июня 2021 14:13

Неадекват, который избил ногами школьницу, вступился за дочь

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Неадекват, который избил ногами школьницу, вступился за дочь
На Ровенщине 35-летний мужчина избил на детской площадке 14-летнюю девочку. Фото: npu.gov.ua

35-летний мужчина, который ногами избил 14-летнюю девочку в селе Большая Омеляна на Ровенщине, вступился за 11-летнюю дочь.

Девушки поссорились на детской площадке. И пьяный мужчина пошел "разбираться", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Между 14-летней и 11-летней местными жительницами возник словесный конфликт, в ходе которого дети нецензурно оскорбляли друг друга. Младшая пошла домой и рассказала о ссоре отцу. Нетрезвый 35-летний мужчина разозлился и пошел выяснить отношения с несовершеннолетней. Он схватил ее за волосы, после чего повалил на землю и несколько раз ударил ногами в живот и голову. Свидетелями происшествия стали дети, которые гуляли рядом. Один из них позвонил матери потерпевшей и сообщил об инциденте", - рассказали в полиции.

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После оказания помощи в больнице пострадавшую отпустили домой.

Злоумышленник свою вину признает. Он пояснил, что свои действия не контролировал, поскольку был пьян. За избиение школьнице мужчине грозит штраф, общественные или исправительные работы.

Досудебное расследование продолжается.

Событие произошла 11 июня около 21:20 неподалеку детской площадки. 55-летняя мать пострадавшей школьницы обратилась в полицию. Медики "скорой" доставили несовершеннолетнюю в больницу. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины.

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