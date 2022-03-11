Не стоит сюда ехать, вчера чуть не сдохли - оккупанты жалеют, что пошли войной на Украину (18+)

Перехватили очередной разговор захватчиков. Фото: t.me/rf200_now

В новом перехваченном разговоре оккупант призывает не ехать в Украину, потому что их здесь истребляют.

Запись опубликовал советник министра МВД Денис Геращенко.

"- Половину батальона раз**али! В плену некоторые люди! Стародубов, Чеботырецкий, Тагиев – тоже там.

– Туда стоит ехать?

– Не стоит вообще! Мы чуть вчера не сдохли! Нас с самолета обстреливали! Вчера на мине чуть не подорвались. Из миномета по нам стреляли, е**ли. Стоим пока. Нам повезло короче, сейчас поедем назад".

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Захватчики сами признаются, что российские власти их людьми не считают. Командующие бросают своих людей, а им дают ордена и повышения.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.