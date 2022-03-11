"Не смогла воспитать достойного ребенка" - сын из оккупированного Крыма бомбит родную мать на Полтавщине

Сын из оккупированного Крыма бомбит свою мать на Полтавщине. Фото: скриншот с видео

Российский пилот из оккупированного Крыма бомбит самолетом собственную мать в Полтавской области.

Он не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население Украины. При том, что его родители живут фактически в центре государства – в Кременчуге на Полтавщине, сообщили в Службе безопасности Украины.

"5 марта мой сын Алексей Головинский, выполняя преступные приказы командования российской армии на самолете СУ-30 СМ, вылетел в Николаевскую область. Он был сбит украинскими ПВО", - говорит Елена Головинская.

Мужчина попал в плен украинских защитников. Об этой новости мать узнала из украинских новостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эвакуация из Энергодара: колонна проехала последний российский блокпост

"Мне больно и стыдно за своего сына. Мы неоднократно в Кременчуге слышали жуткий вой сирен воздушной тревоги. И мне было трудно понять, как он выполнял преступный приказ командира", - плачет.

Мать просит прощения перед украинским народом.

"Прошу за себя и за сына. Извините, что не смогла вырастить нормального, достойного человека", - говорит.

В сбитых над Украиной российских летчиках не раскрываются парашюты. На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб. В Главном управлении разведки МО Украины уверены, что это не случайность.