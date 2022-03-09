"Летчик в земле и никому ничего не расскажет" - у российских пилотов умышленно не раскрываются парашюты

В сбитых над Украиной российских летчиках не раскрываются парашюты.

На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб. В Главном управлении разведки МО Украины уверены, что это не случайность.

"Сбитый российский пилот стал одним из многих тысяч оккупантов, пришедших "на Украину", а останется навсегда в украинской земле. Однако этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют", - заверили.

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Разведчики говорят, что сейчас производится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов. Из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его неправильное заключение перед вылетом.

Автор: Главное управление разведки МО Украины В сбитых над Украиной российских летчиках не раскрываются парашюты.

"Каждый из российских летчиков, совершающих боевые вылета в украинское небо, убивающий украинских женщин и детей, разрушает 500-килограммовыми бомбами и ракетами наши города, имеющие тысячелетнюю историю, по международным канонам – военный преступник, который будет осужден на большой тюремный срок Отдавать таких людей в руки правосудия и открыть правду всему миру – это как-то не по кремлевским правилам.

Как говорится – раз и дело в шляпе. В смысле летчик у земли и никому ничего не поведать. А русские женщины – они еще рожают. Не впервые", - пишут в управлении разведки.

За 12 дней войны в Украине с российскими захватчиками украинские военные сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели. Удачно также отработала ударная авиация Воздушных Сил. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники.