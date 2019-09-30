Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса

Тела 28-летней женщины и ее 35-летнего любовника нашла соседка на террасе возле дома. Фото: i.obozrevatel.com

В городе Кито, столице Эквадора мужчина с женщиной занимались сексом и погибли.

Пара выпала с балкона третьего этажа и разбились насмерть, пишет Daily Mail.

Тела 28-летней женщины и ее 35-летнего любовника нашла соседка на террасе возле дома. Она выбежала на улицу, потому что услышала громкий звук падения.

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Трагедия произошла после вечеринки, которую женщина устроила в своем доме. У погибшей осталась 8-летняя дочь.

Местная полиция изучает обстоятельства смерти людей. Предварительно установлено, что любовники не рассчитали высоту перил балкона и слишком сильно опирались на них.

Для того чтобы заниматься любовью в воде, необходимо учесть все угрозы. Это может быть соленая вода, медузы и сильное течение. В водоемах очень много мусора, а соленая вода не способна быстро его очистить. После чего можно заболеть различными болезнями.