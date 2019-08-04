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Чем опасен секс в воде

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Чем опасен секс в воде
Секс в море может быть опасен

Для того чтобы заниматься любовью в воде, необходимо учесть все угрозы. Это может быть соленая вода, медузы и сильное течение.

В водоемах очень много мусора, а соленая вода не способна быстро его очистить. После чего можно заболеть различными болезнями.

В бассейне намного безопаснее заниматься любовью чем в открытых водоемах.

Никогда нельзя быть уверенными в том, что течение не усилится и не понесет вас в далекие-дали. С волнами тоже самое, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Медузы способны не только ужалить, но и убить. Безвредна медуза может ухудшить настроение, а та, которая жалит принесет очень сильную боль.

В воде воздержаться презерватива очень сложно. Масла не станет в первые секунды.

Если во время секса ты думаешь о чем угодно кроме секса, то даже не надейся на оргазм или хотя бы его приближения.

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