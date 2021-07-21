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среда, 21 июля 2021 14:34

Не прошло и 10 дней: снова фонтанирует столичный мост Патона

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Не прошло и 10 дней: снова фонтанирует столичный мост Патона
Предыдущий прорыв произошел всего 10 дней назад. Фото: скриншот с видео

В среду, 21 июля, на мосту имени Е. О. Патона в Киеве прорвало трубу. В Днепр с нее стекает мощный фонтан воды.

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

"Это безобразие починят когда-нибудь?", - говорится в описании видео.

В Киевтеплоэнерго подтвердили, что на мосту снова прорвало теплосеть, причем в двух местах, пишет "Сегодня".

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Магистральный трубопровод построили 59 лет назад. Он поставляет тепло жителям около 200 жилых домов на Русановке и Березняках. Мост Патона "течет" не впервые. Например, 1 июля там была повреждена магистральная теплосеть диаметром 600 мм. Прорвало трубу на мосту и 11 июля. Вода лилась из трубы не менее часа.

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Дата
21
июля

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