Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника

Фото: "Polska Press"

В польском городе Белосток арестовали 41-летнего украинца по подозрению в убийстве 48-летнего соотечественника.

Между мужчинами возник спор о территориальной принадлежности Крыма, по неофициальной информации. Об этом сообщает польское издание "Kurier Poranny".

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Убийство произошло на ул. Кондукторской в доме, где проживали несколько иностранцев, которые приехали в Польшу на заработки в строительную компанию.

Арестованному украинцу грозит до 25 лет тюрьмы.

В польском городе Радомско 38-летний украинец во время пьянки бросился с ножом на своего соотечественника. Пострадавший получил серьезные ранения, однако польским медикам удалось его спасти. Инцидент произошел на улице Краковской. Между нападавшим и раненым произошел конфликт из-за того, что мужчины поспорили, кто из них будет платить за алкоголь. Прокуратура обвинила 38-летнего украинца в покушении на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы.