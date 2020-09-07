Не ответила на ухаживания: мужчина ударил ножом девушку

Девушка получила ранение живота и грудной клетки

В Киеве в районе Борщаговка мужчина ударил ножом девушку. Она отказала ему в предложении провести её домой. Пострадавшую с ножевым ранением живота и грудной клетки доставили в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию от врачей поступило сообщение о том, что с бульвара Кольцова госпитализировали в медицинское учреждение 26-летнюю девушку с ножевым ранением грудной клетки и живота. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции, сотрудники уголовного розыска и патрульные полицейские", - говорится в сообщении.

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По словам девушки, она возвращалась домой и к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил провести домой. Получив отказ, злоумышленник возмутился и достал из кармана нож, которым нанес несколько ударов в грудь и живот.

Прибыв на место преступления, полицейские провели первоочередные следственные действия, нашли свидетелей и отправили нож на экспертизу.

Преступника задержали. Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В поселке Введенка Чугуевского района Харьковской области 63-летний мужчина ударил ножом в грудь 29-летнего сына. Пострадавшему удалось сбежать от нападавшего и вызвать "скорую" и полицию.