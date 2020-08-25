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вторник, 25 августа 2020 13:03

Отец всадил нож сыну в грудь

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Отец всадил нож сыну в грудь
На Харьковщине 63-летний мужчина ударил ножом в грудь 29-летнего сына. Фото: hk.npu.gov.ua

В поселке Введенка Чугуевского района Харьковской области 63-летний мужчина ударил ножом в грудь 29-летнего сына. Пострадавшему удалось сбежать от нападавшего и вызвать "скорую" и полицию.

Событие произошло 24 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Между отцом и сыном возникла ссора, в ходе которой мужчины начали выяснять отношения с помощью кулаков. Во время драки отец ударил сына ножом в грудную клетку", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

Досудебное расследование продолжается.

Во Львове между 64-летним мужчиной и его 41-летним сыном возник конфликт. Отец не сдержал гнева и выстрелил из травматического пистолета "Форт" сыну в шею, после чего - себе в голову.

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