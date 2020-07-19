Не могут остановиться. В Днепре снова побили мужчину в маршрутке

В маршрутках Днепра за день избили двух людей

В Днепре произошел еще один конфликт с дракой в общественном транспорте. Причиной стало несоблюдение одним из пассажиров карантинных мероприятий.

Видео инцидента опубликовали на Youtube. Сообщает Униан.

На видео изображено, как пассажиры с дракой выталкивали из маршрутки мужчину, который зашел в салон без маски.

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Время от времени в украинских маршрутках происходят резонансные избиения. Обычно в них участвуют водители и кондукторы.