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суббота, 29 июня 2019 18:11

"Не хотим умереть от вони": люди круглосуточно протестуют под спиртовым заводом
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Жители поселка Тростянец на Винниччине четвертые сутки блокируют работу спиртового завода через вонь отходов производства с бардовых полей.

Требуют приостановить работу завода и устранить все недостатки. Заблокировали все въезды на территорию - не пускают и не выпускают машины. Обустроили блокпосты, на которых дежурят круглосуточно.

"Запах появился с тех пор, когда возобновили работу предприятия четыре года назад. В прошлом году в реку слили брагу, от чего сдохли рыба. А в последнее время вонь стала вообще невыносимой, до тошноты. В горле печет, люди жалуются на головную боль. Окна и двери в доме приходится плотно закрывать, потому что все прованюеться", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua участник акции протеста Сергей Пунько.

Жители поселка Тростянец на Винниччине четвертые сутки блокируют работу спиртового завода через вонь отходов производства с бардов полей
Фото: Анна БОВА
Жители поселка Тростянец на Винниччине четвертые сутки блокируют работу спиртового завода через вонь отходов производства с бардов полей
Жители поселка Тростянец на Винниччине четвертые сутки блокируют работу спиртового завода через вонь отходов производства с бардов полей
Жители поселка Тростянец на Винниччине четвертые сутки блокируют работу спиртового завода через вонь отходов производства с бардов полей
Жители поселка Тростянец на Винниччине четвертые сутки блокируют работу спиртового завода через вонь отходов производства с бардов полей

20 июня распоряжением председателя Винницкой областной администрации Валерия Коровия созвали внеочередную техногенной комиссию. На заседании единогласно было принято решение - рекомендовать приостановить работу предприятия. На следующий день специалисты отобрали выбросы в атмосферный воздух в шести местах населенного пункта. За 400 м от бардополей уровень сероводорода превышает в 6 раз. У центральной районной больницы в 4 раза.

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"Ситуация остается опасной для жизни и здоровья людей. И именно руководство побудило людей выразить протест в такой форме. Хотя в течение последних 3-х лет община, поселковый совет, районная администрация пытались найти компромисс на их безопасное производство продукции. Запах будет ухудшаться с повышением температуры воздуха. Потому что 40 гектаров бардополей заполнены доверху. И чем выше градус воздуха, тем больше идет процесс испарения. Запах распространяется на соседние села. На общественных слушаниях директор предприятия обещал, что они будут изучать вопрос по строительству биогазоустановки. Но на заседании техногенной комиссии он словом не обмолвился об этом. Теперь говорит, что на Предприятии начали применять дезинфицирующее средство полидез. Но это не будет иметь результата. Он может может в узком процессе в самом производстве что-то может дезинфицировать. Но не зловонный запах на полях фильтрации", - говорит глава поселка Людмила Червонецкая.

Несмотря на протесты, руководство завода производство не останавливает. Говорят, проблему с неприятным запахом пытаются решить. А относительно незаконного блокирования - уже обратились в полицию.

"Я переживаю так же, как и все люди. Поскольку и сам здесь живу и дышу этим воздухом. Мы каждые 4 часа вливаем в бардоемности полидез, который уничтожает бактерии. Уже в понедельник на трубу установят дозатор, который будет вливать средство автоматически. По биогазоустановкеы - планировали строительство. Однако землю нам не выделили. Сказали, решать эту проблему за счет своих бардополей. Также мы будем инициировать комплексную проверку. Поскольку неприятный запах может идти также из местных стоков или мусоросвалки", - говорит директор спиртового завода Богдан Билейчук.

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Между тем председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий подписал представление на прокуратуру, обращения к Национальной полиции с требованием открыть уголовные производства по ответственных должностных лиц. Говорит, подозревает, что эту ситуацию "покрывают".

"Политизация процесса приватизации "Укрспирта" создала большую" коррупционную бомбу "в Украине. Но я подчеркиваю, что мы в этой ситуации солидарны с обществом и будем его поддерживать", - сказал Коровий.

Люди от завода расходиться не собираются. Говорят, стоять, пока их не услышат.

В прошлом году весной в поселке Тростянец на Винниччине спиртовой завод слив в реку Нетеку ядовитые отходы. В водоеме массово погибла рыба. С реки начало сильно вонять еще зимой. Люди написали жалобу в управление экологии. Без предупреждения они не имеют права проводить проверку. Когда приехали, анализы воды были в норме.

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