Не хотел лечиться: мужчина встретил медиков "скорой" с ружьем

У нарушителя обострилась болезнь и мать вызвала для него "скорую", однако лечиться он не хотел и достал ружье

На Хмельнитчине мужчина угрожал ружьем врачам. Досталось и полицейским, которых вызвали успокоить агрессивного пациента.

У нарушителя обострилась болезнь и мать вызвала для него "скорую", однако лечиться он не хотел и достал ружье, сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

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"ЧП произошло вечером 13-го декабря в с. Богдановка Деражнянского района. 39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения мать вызвала к нему бригаду скорой медицинской помощи. Протестуя против госпитализации, медиков он встретил с родительским ружьем в руках. Врачи сразу позвонили в полицию и покинули место происшествия. Почти три часа бойцы корда и роты полиции особого назначения вели переговоры с мужчиной, который, бегая по периметру домохозяйства, совершил около 20 хаотических выстрелов в сторону правоохранителей. Стрелял поочередно из гладкоствольного и пневматического ружья ", - сказано в сообщении.

Работники КОРДа и полицейские смогли без оружия и спецсредств задержать хулигана. Никто не пострадал. Теперь ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

В Николаеве мужчине стало плохо и прохожие вызвали ему "скорую". Уже возле больницы он напал на медиков и покусал их.