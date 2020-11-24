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вторник, 24 ноября 2020 15:39

Пьяный мужчина напал на медиков "скорой" и покусал их

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Пьяный мужчина напал на медиков &quot;скорой&quot; и покусал их
В Николаеве мужчине стало плохо и прохожие вызвали ему скорую. Уже возле больницы он напал медиков и покусал Фото: zaporizhzhya.znaj.ua

В Николаеве мужчине стало плохо и прохожие вызвали ему скорую. Уже возле больницы он напал медиков и покусал.

Инцидент произошел сегодня на проспекте Центральном, пишет tsn.ua. Молодой человек упал без сознания на тротуар возле светофора. Очевидцы вызвали скорую помощь и ждали ее около 30 минут. Они пытались остановить несколько бригад, которые проезжали мимо, но те ехали дальше. Когда медики прибыли к ним, пациент начал приходить в сознание. Его забрали в больницу.

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По словам заведующей центральной оперативной диспетчерской Людмилы Здобниковой, первый вызов медики получили в 10:50, но через минуту гражданин сообщил, что пьяный мужчина перешел дорогу и не нуждается в помощи. В 11:12 на линию "103" обратились еще раз: этот мужчина упал без сознания.

"Все бригады были загружены. Если там и проезжали, то это были две машины, которые перевозили пациентов с коронавирусом. Выйти они не могли", - рассказала Людмила Здобникова.

Уже возле больницы мужчина устроил драку и покусал врачей. На место вызвали полицейских, а те - специализированную бригаду скорой помощи.

"У него было алкогольное опьянение. Бригаде пришлось находиться там полчаса, ожидая полицию и заключения спецбригады. Агрессивными пациентами может заниматься только полиция. Она должна их зафиксировать", - сказала Здобникова.

Женщина также подчеркнула, что сейчас в городе все бригады скорой загружены вызовами.

В Харькове произошел инцидент. Мужчина, вооружившись двумя ножами, напал на работников "скорой". Инцидент произошел в микрорайоне Восточный, наулице Электровозная.

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