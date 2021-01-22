Не хотел гулять: мужчина жестоко избивал свою собаку

В Черкассах мужчина жестоко избил свою собаку.

Издевательство над животным заметили неравнодушные горожане, сообщили в патрульной полиции Черкасской области.

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Автор: facebook.com/cherkasypatrulpolice Избитого собаку изъяли у владельца и передали работникам государственного приюта для животных

Автор: facebook.com/cherkasypatrulpolice Издевательство над животным заметили неравнодушные горожане

"Сегодня утром экипаж патрульных получил вызов о том, что в одном из дворов на ул. Елены Телиги неизвестный мужчина жестоко избивает собаку. Прибыв на место вызова полицейские обнаружили мужчину с собакой на поводке, который имел изможденный вид и не мог встать на задние лапы. Мужчина признался, что собака не хотела гулять, он пытался заставить ее силой, а именно ударами по телу животного", - сказано в сообщении.

Избитого собаку изъяли у владельца и передали работникам государственного приюта для животных в городе Черкассы.

В Голосеевском районе Киева мужчина убил 3 щенков и 1 травмировал. Его госпитализировали с травмой позвоночника. Живодером оказался брат владельца животных, который сообщил об убийстве.