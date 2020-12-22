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вторник, 22 декабря 2020 13:41

Не хотел, чтобы клали на другую кровать: пациент больницы кулаками побил медсестру

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Не хотел, чтобы клали на другую кровать: пациент больницы кулаками побил медсестру
По словам медиков, мужчина и до этого вел себя вызывающе - хватал работниц заведения за грудь и ягодицы Фото: greenpost.ua

В больнице №7 в городе Каменское Днепропетровской области пациент с кулаками набросился на медсестру из отделения гемодиализа. По словам медиков, мужчина и до этого вел себя вызывающе - хватал работниц заведения за грудь и ягодицы.

Из-за коронавируса мужчину должны были переложить на другую кровать, пишет "Информатор". Пациент этого не хотел, потому набросился с кулаками на медсестру.

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"Он подлетел ко мне, схватил за шею и оторвал от пола. Я схватила его за кожу на грудной клетке и ногами стала отбиваться. Эта особь мужского пола поставила меня на пол, затем схватила за воротник, открыла дверь зала и как паршивого котенка вытолкала в коридор отделения, при этом дважды нанеся удары кулаком по рукам. Он замахнулся еще раз - в голову. Я прикрыла лицо руками - удар прошел по рукам, сбив щиток с лица", - рассказывает пострадавшая женщина.

Медсестра написала заявление в полицию и зафиксировала полученные травмы.

На Хмельнитчине мужчина угрожал ружьем врачам. Досталось и полицейским, которых вызвали успокоить агрессивного пациента. У нарушителя обострилась болезнь, и мать вызвала для него "скорую", однако лечиться он не хотел и достал ружье.

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